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Пенсионный возраст для части украинцев повысили с 1 апреля: кого это коснется

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 06:45
Пенсионный возраст для части украинцев повысили с 1 апреля: кого это коснется Фото: женщины 1961 года рождения не получат пенсию с 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для женщин 1961 года рождения пенсионный возраст повышен с 1 апреля 2021 года. Это последний этап реформы, и теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.

Это предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым в 2011 году.

Согласно закону, каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году произойдет последний этап повышения.

Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 апреля 2021 года проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны примерно для 2 млн человек.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров,

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