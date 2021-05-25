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Разница в 10 лет: Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин

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Украина, Вторник 25 мая 2021 13:58
Разница в 10 лет: Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин Фото: продолжительность жизни женщин в Украине на 10 лет больше, чем мужчин
Автор: Александр Белоус

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 лет. Для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).

Разница в 10 лет: Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин

Всего же за 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине было 51 556,5 тысяч постоянных жителей, в 2020 году - 41 732,8 тысяч.

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

Отметим, после вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, в отношении которых имеются данные за 2020 год.

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