Разница в 10 лет: Госстат назвал продолжительность жизни женщин и мужчин

Фото: продолжительность жизни женщин в Украине на 10 лет больше, чем мужчин

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 лет. Для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин). Всего же за 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине было 51 556,5 тысяч постоянных жителей, в 2020 году - 41 732,8 тысяч.