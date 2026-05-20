Мерц звернувся до Сі із закликом переконати Путіна завершити війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю з 25-м державним візитом — лише через чотири дні після від'їзду Дональда Трампа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Сі Цзіньпін вплине на Путіна з метою завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера.

Що сказав Мерц

Після переговорів зі швейцарським президентом у Берліні Мерц визнав, що не очікує суттєвих змін у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм.

Проте висловив надію: "Ми пов'язуємо з цим візитом сподівання, що президент Сі вплине на Путіна, щоб той завершив війну в Україні, яку він не може виграти".

Що обговорюватимуть Путін і Сі

Переговори триватимуть 19-20 травня. На порядку денному - двосторонні відносини та міжнародні питання. Росія прагне просунути будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" через Монголію до Китаю, що суттєво збільшить постачання газу на доповнення до вже діючого "Сила Сибіру-1".

Путіна супроводжує делегація міністрів і керівників державних і приватних компаній.

Що буде після саміту

Аналітики прогнозують: попри візит Трампа, Пекін продовжить постачати Росії компоненти для виробництва озброєнь і підтримувати її економіку. Натомість Москва ділитиметься з КНР досвідом бойових дій і протидії західним системам озброєння.