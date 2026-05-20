"Готові вчити китайську": в Іркутську Путіну натякнули на приєднання до КНР

03:36 20.05.2026 Ср
2 хв
Місцеві мешканців регіону не влаштовує, що Кремль не звертає уваги на їхні проблеми, а Китай зовсім поруч
Пилип Бойко
"Готові вчити китайську": в Іркутську Путіну натякнули на приєднання до КНР
Мешканці одного з районів Іркутська записали звернення до диктатора РФ Путіна, в якому натякнули, що напроти об'єднатись з Китаєм, якщо ця країна розв'яже їхні проблеми. Мешканці бідкаються на те, що у місті п'ятий рік не можуть добудувати дитсадки та школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиційну Кремлю агенцію ASTRA.

Попри всі звернення до міських та регіональних чиновників, й, навіть, особисто Путіна, школи та дитсадки стоять недобудованими, а саме будівництво заморожене. Всі п'ять років оббивання порогів власних структур не дали результатів, тому мешканці готові на відчайдушний крок.

"У разі, якщо РФ не в змозі побудувати школу в нашому мікрорайоні, просимо міністра закордонних справ Росії Лаврова звернутися до голови компартії Китаю Сі Цзиньпіна з пропозицією профінансувати будівництво нашої школи", - кажуть активісти.

Вони вважають, що таке прохання доречне "в рамках етнокультурного різноманіття та активного розвитку культурних зв’язків з Китаєм". Місцеві мешканці навіть готові вивчити китайську, якщо Пекін профінансує будівництва дитсадків та шкіл.

"Ми готові почати вивчати китайську мову, оскільки вважаємо, що вона нам дійсно дуже потрібна, а активний розвиток культурних зв'язків з Китаєм - єдиний для нас шлях розвитку в умовах, коли пріоритети нашої країни знаходяться десь у зоні будівництва нових станцій метро в Москві та нових шкіл у Таджикистані", - заявили мешканці мікрорайону.

В якому зараз стані економіка РФ

Економіка Росії перебуває практично на межі своїх можливостей, вважає депутат Державної думи РФ від КПРФ Ренат Сулейманов. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого закінчення агресії проти України, адже навантаження у 40% на воєнні потреби РФ просто не витримує.

Крім того, Україна своїми ударами по нафтовій інфраструктурі РФ позбавила Москву можливості скористатися зростанням світових цін на нафту. Економіка Росії опинилася під тиском одразу кількох факторів, деякі з них є наслідком власної неоптимальної політики Кремля.

Нагадаємо, це на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів Росії.

Водночас останніми днями з’явилися дані, що довіра до Володимира Путіна серед росіян упала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

