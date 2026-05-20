Пекин отреагировал на статью о подготовке российских военных в Китае, - СМИ
Китай опроверг информацию о тайной подготовке российских военных на своей территории и называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель МИД КНР заявил в ответ на запрос "Укринформа".
Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что в вопросе так называемого "украинского кризиса" страна последовательно придерживается "объективной и беспристрастной позиции", а также прилагает усилия для содействия мирным переговорам.
По словам представителя китайского МИД, такая позиция Пекина является последовательной, четкой и имеет признание и поддержку среди международного сообщества.
"Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других", - отметили в китайском министерстве.
Что предшествовало
Вчера Reuters сообщило, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своих военных объектах в Пекине и Нанкине около 200 российских военнослужащих.
Иностранная разведка рассказала, что китайская индустрия беспилотников предоставила россиянам технологические новинки и передовые методы подготовки, в частности летные симуляторы. Россия направляла высокопоставленных инструкторов, способных передавать полученные знания дальше по цепочке командования.
Одна из европейских разведывательных служб подтвердила, что несколько россиян в званиях от младшего сержанта до подполковника после обучения в Китае участвовали в боевых действиях во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что глава КНР Си Цзиньпин повлияет на российского диктатора с целью завершения войны против Украины.
Отметим, в российской думе впервые признали, что страна-агрессор может не выдержать длительной войны. В частности, депутат от КПРФ отметил необходимость скорейшего ее завершения из-за влияния на экономику.