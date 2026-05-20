Пекин отреагировал на статью о подготовке российских военных в Китае, - СМИ

Китай опроверг информацию о тайной подготовке российских военных на своей территории и называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом представитель МИД КНР заявил в ответ на запрос " Укринформа ".

Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что в вопросе так называемого "украинского кризиса" страна последовательно придерживается "объективной и беспристрастной позиции", а также прилагает усилия для содействия мирным переговорам.

По словам представителя китайского МИД, такая позиция Пекина является последовательной, четкой и имеет признание и поддержку среди международного сообщества.

"Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других", - отметили в китайском министерстве.

Что предшествовало

Вчера Reuters сообщило, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своих военных объектах в Пекине и Нанкине около 200 российских военнослужащих.

Иностранная разведка рассказала, что китайская индустрия беспилотников предоставила россиянам технологические новинки и передовые методы подготовки, в частности летные симуляторы. Россия направляла высокопоставленных инструкторов, способных передавать полученные знания дальше по цепочке командования.

Одна из европейских разведывательных служб подтвердила, что несколько россиян в званиях от младшего сержанта до подполковника после обучения в Китае участвовали в боевых действиях во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.