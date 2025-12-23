Пекін різко відреагував на намір України ввести нові санкції щодо громадян Китаю

У Китаї різко відреагували на плани запровадити нові санкції проти китайських громадян і компаній, які підтримують війну Росії проти України. У Пекіні назвали це помилкою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
Під час брифінгу китайський речник прокоментував можливе включення громадян КНР до українських санкційних списків.
"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН", - заявив дипломат. Він закликав Україну відмовитися від анонсованих обмежень щодо китайців.
"Ми закликаємо Україну негайно виправити свою помилку. Китай рішуче захищатиме законні права й інтереси китайських підприємств і громадян", - додав Лінь Цзянь.
Представник МЗС КНР заявив, що у разі введення санкцій Пекін захищатиме своїх громадян і підприємства "всіма доступними засобами" та залишає за собою право вжити заходів у відповідь.
"Китай буде захищати свої підприємства і громадян у разі запровадження проти них українських санкцій", - підкреслив він.
Нагадаємо, 22 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що до нового пакету санкцій громадяни Китаю увійдуть разом із російськими суб'єктами, які причетні до військової промисловості.
Раніше Україна вже вводила санкції проти Китаю через можливе постачання китайської зброї Росії.
У квітні 2025 року указом президента санкції було застосовано до трьох китайських компаній.
У липні 2025 року Зеленський підписав указ №555/2025, який запровадив обмеження проти компаній і фізичних осіб, що підтримують російську агресію. Обмеження торкнулися десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Раніше видання The Economist писало, що Китай став головним постачальником для військової машини Росії. Крім того, Пекін, можливо, міг передати летальну зброю.
Також агентству Reuters стало відомо, що до Росії переправляють китайські бойові двигуни під виглядом "промислових холодильних установок".
У вересні спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наголошував, що якби Китай припинив допомогу Росії, то війна в Україні "могла б закінчитися вже наступного дня".