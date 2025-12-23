Пекин резко отреагировал на намерение Украины ввести новые санкции против граждан Китая

Во время брифинга китайский представитель прокомментировал возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН", - заявил дипломат. Он призвал Украину отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайцев.

"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - добавил Линь Цзянь.

Представитель МИД КНР заявил, что в случае введения санкций Пекин будет защищать своих граждан и предприятия "всеми доступными средствами" и оставляет за собой право принять ответные меры.

"Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций", - подчеркнул он.