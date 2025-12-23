Пекин резко отреагировал на намерение Украины ввести новые санкции против граждан Китая

В Китае резко отреагировали на планы ввести новые санкции против китайских граждан и компаний, которые поддерживают войну России против Украины. В Пекине назвали это ошибкой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Во время брифинга китайский представитель прокомментировал возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки.
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН", - заявил дипломат. Он призвал Украину отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайцев.
"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - добавил Линь Цзянь.
Представитель МИД КНР заявил, что в случае введения санкций Пекин будет защищать своих граждан и предприятия "всеми доступными средствами" и оставляет за собой право принять ответные меры.
"Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций", - подчеркнул он.
Напомним, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый пакет санкций граждане Китая войдут вместе с российскими субъектами, которые причастны к военной промышленности.
Ранее Украина уже вводила санкции против Китая из-за возможных поставок китайского оружия России.
В апреле 2025 года указом президента санкции были применены к трем китайским компаниям.
В июле 2025 года Зеленский подписал указ №555/2025, который ввел ограничения против компаний и физических лиц, поддерживающих российскую агрессию. Ограничения коснулись десятков физических и юридических лиц, в том числе из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее издание The Economist писало, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Кроме того, Пекин, возможно, мог передать летальное оружие.
Также агентству Reuters стало известно, что в Россию переправляют китайские боевые двигатели под видом "промышленных холодильных установок".
В сентябре спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что если бы Китай прекратил помощь России, то война в Украине "могла бы закончиться уже на следующий день".