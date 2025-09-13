Китай може зупинити війну Росії проти України за один день: Келлог пояснив, яким чином
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.
Він зазначив, що якщо подивитися на Китай та Росію, то РФ є молодшим партнером, оскільки КНР має перевагу.
"У китайців і економічна потуга, і військова потуга, і історична перевага. Я гадаю, якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра б війна закінчилася. Без китайської підтримки Росії не могла б це робити", - заявив Келлог.
Також спецпредставник Трампа додав, що є також і Північна Корея. Зокрема, якби Росія була в гарній позиції, тоді б вона не завозила тисячами корейських військових.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, що Китай офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни РФ проти України.
При цьому Пекін зберігає співпрацю з Москвою, а низка китайських компаній постачають до РФ товари подвійного призначення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва озброєння.
Крім цього, Китай, маючи на меті вигоду для себе, купує у Росії нафту і газ, чим опосередковано фінансує війну, розпочату Москвою.
Нагадаємо, в червні видання The Economist писало, що Китай став головним постачальником для військової машини Росії. Крім того, Пекін, можливо, міг передати летальну зброю.
Також агентству Reuters стало відомо, що до Росії переправляють китайські бойові двигуни під виглядом "промислових холодильних установок".