Китай постачає РФ двигуни для дронів під виглядом холодильників: Reuters розкрив деталі

Китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними журналістів, китайські двигуни, вироблені компанією Xiamen Limbach Aviation Engine Co., потрапляють до російського оборонного підприємства "Купол" під виглядом "промислових холодильних установок".

Після того, як у жовтні 2024 року США та ЄС запровадили санкції проти Xiamen і низки інших компаній, з постачанням запчастин почала працювати нова китайська фірма Beijing Xichao International Technology and Trade.

Саме ця компанія передає деталі російській стороні, що підтверджується рахунками-фактурами, митними документами та внутрішнім листуванням "Купола".

Згідно з внутрішнім документом компанії "Купол", який опинився у розпорядженні Reuters, цього року з Міноборони РФ укладено контракт на виробництво понад 6 тисяч дронів "Гарпія" порівняно з 2 тисячами у минулому. Станом на квітень 2025 року уже передали понад 1,5 тисячі апаратів.

За даними української військової розвідки, Росія щомісяця запускає близько 500 цих безпілотників по військових та цивільних об’єктах в глибокому тилу України.

"Те, що ці товари вказуються як "охолоджувальні прилади", дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр в уряду Китаю", - розповів один зі співрозмовників видання.

Тим часом у Пекіні офіційно заперечили неналежне постачання до РФ товарів подвійного застосування.