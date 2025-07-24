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Китай постачає РФ двигуни для дронів під виглядом холодильників: Reuters розкрив деталі

Четвер 24 липня 2025 09:05
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Китай постачає РФ двигуни для дронів під виглядом холодильників: Reuters розкрив деталі Фото: Китай постачає РФ двигуни для дронів під виглядом холодильників (facebook com worldeconomicforum)
Автор: Ірина Глухова

Китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, китайські двигуни, вироблені компанією Xiamen Limbach Aviation Engine Co., потрапляють до російського оборонного підприємства "Купол" під виглядом "промислових холодильних установок".

Після того, як у жовтні 2024 року США та ЄС запровадили санкції проти Xiamen і низки інших компаній, з постачанням запчастин почала працювати нова китайська фірма Beijing Xichao International Technology and Trade.

Саме ця компанія передає деталі російській стороні, що підтверджується рахунками-фактурами, митними документами та внутрішнім листуванням "Купола".

Згідно з внутрішнім документом компанії "Купол", який опинився у розпорядженні Reuters, цього року з Міноборони РФ укладено контракт на виробництво понад 6 тисяч дронів "Гарпія" порівняно з 2 тисячами у минулому. Станом на квітень 2025 року уже передали понад 1,5 тисячі апаратів.

За даними української військової розвідки, Росія щомісяця запускає близько 500 цих безпілотників по військових та цивільних об’єктах в глибокому тилу України.

"Те, що ці товари вказуються як "охолоджувальні прилади", дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр в уряду Китаю", - розповів один зі співрозмовників видання.

Тим часом у Пекіні офіційно заперечили неналежне постачання до РФ товарів подвійного застосування.

Санкцій проти Росії

Санкції проти Росії під час повномасштабної війни стали одним з найголовніших інструментів міжнародного тиску.

Вони мають на меті обмежити економічні можливості ворога, зокрема в енергетичному секторі, та вплинути на його фінансову стабільність.

Окрім того, санкції часто спрямовані на окремі підприємства й осіб, які підтримують військові дії або прямо залучені до цього.

18 липня посли країн-членів ЄС домовились про 18-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, ЄС почав працювати над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

А нещодавно Європейський Союз включив до нового пакета санкцій дві китайські фінансові установи та п’ять компаній, зареєстрованих у КНР, через тісні зв’язки Китаю з Росією, яка продовжує війну проти України. Під санкції потрапили, зокрема, банки, що здійснюють операції з криптовалютами.

За це Пекін висловили офіційне невдоволення Європейському Союзу.

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