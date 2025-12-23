Пекін різко відреагував на намір України ввести нові санкції щодо громадян Китаю

У Китаї різко відреагували на плани запровадити нові санкції проти китайських громадян і компаній, які підтримують війну Росії проти України. У Пекіні назвали це помилкою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Під час брифінгу китайський речник прокоментував можливе включення громадян КНР до українських санкційних списків.

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН", - заявив дипломат. Він закликав Україну відмовитися від анонсованих обмежень щодо китайців.

"Ми закликаємо Україну негайно виправити свою помилку. Китай рішуче захищатиме законні права й інтереси китайських підприємств і громадян", - додав Лінь Цзянь.

Представник МЗС КНР заявив, що у разі введення санкцій Пекін захищатиме своїх громадян і підприємства "всіма доступними засобами" та залишає за собою право вжити заходів у відповідь.

"Китай буде захищати свої підприємства і громадян у разі запровадження проти них українських санкцій", - підкреслив він.