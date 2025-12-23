ua en ru
Пекин резко отреагировал на намерение Украины ввести новые санкции против граждан Китая

Вторник 23 декабря 2025 16:45
Пекин резко отреагировал на намерение Украины ввести новые санкции против граждан Китая Фото: представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Китае резко отреагировали на планы ввести новые санкции против китайских граждан и компаний, которые поддерживают войну России против Украины. В Пекине назвали это ошибкой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Во время брифинга китайский представитель прокомментировал возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН", - заявил дипломат. Он призвал Украину отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайцев.

"Мы призываем Украину немедленно исправить свою ошибку. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан", - добавил Линь Цзянь.

Представитель МИД КНР заявил, что в случае введения санкций Пекин будет защищать своих граждан и предприятия "всеми доступными средствами" и оставляет за собой право принять ответные меры.

"Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций", - подчеркнул он.

Санкции против Китая

Напомним, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый пакет санкций граждане Китая войдут вместе с российскими субъектами, которые причастны к военной промышленности.

Ранее Украина уже вводила санкции против Китая из-за возможных поставок китайского оружия России.

В апреле 2025 года указом президента санкции были применены к трем китайским компаниям.

В июле 2025 года Зеленский подписал указ №555/2025, который ввел ограничения против компаний и физических лиц, поддерживающих российскую агрессию. Ограничения коснулись десятков физических и юридических лиц, в том числе из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сотрудничество России и Китая

Ранее издание The Economist писало, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Кроме того, Пекин, возможно, мог передать летальное оружие.

Также агентству Reuters стало известно, что в Россию переправляют китайские боевые двигатели под видом "промышленных холодильных установок".

В сентябре спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что если бы Китай прекратил помощь России, то война в Украине "могла бы закончиться уже на следующий день".

