У Бурштині та Вінниці пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами

У Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області лунають вибухи на тлі ракетної загрози, також туди рухаються групи дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні Сили.

У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Згодом це повторилося. Незадовго до атаки Повітряні сили писали про групу крилатих ракет курсом на Бурштин.

Зазначимо, що у Бурштині знаходиться ТЕС - саме вона могла бути ціллю росіян.

Щодо Вінниці, у місті теж пролунали вибухи. За повідомленням Повітряних сил - на місто летіла швидкісна ціль, а моніторингові канали писали, що це могли бути крилаті ракети "Циркон".

Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна своєю чергою повідомила в Telegram, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога.