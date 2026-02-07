ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Бурштині та Вінниці пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами

Україна, Субота 07 лютого 2026 04:34
UA EN RU
У Бурштині та Вінниці пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами Фото: РФ запустила крилаті ракети на Захід (ДСНМ Україна)
Автор: Маловічко Юлія

У Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області лунають вибухи на тлі ракетної загрози, також туди рухаються групи дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні Сили.

У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Згодом це повторилося. Незадовго до атаки Повітряні сили писали про групу крилатих ракет курсом на Бурштин.

Зазначимо, що у Бурштині знаходиться ТЕС - саме вона могла бути ціллю росіян.

Щодо Вінниці, у місті теж пролунали вибухи. За повідомленням Повітряних сил - на місто летіла швидкісна ціль, а моніторингові канали писали, що це могли бути крилаті ракети "Циркон".

Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна своєю чергою повідомила в Telegram, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога.

Нагадаємо. нещодавно повідомлялось про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури на Вінничині. Тоді обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що неповнолітня агентка РФ готувала обстріл Бурштинської ТЕС - її арештували правоохоронці.

Зазначимо, що 6 та 7 лютого росіяни атакують, зокрема, західні регіони. Повідомлялось про обстріли на Волині, де "Шахеди" весь день тероризували райони області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Івано-Франківська область Вибух Війна в Україні
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ