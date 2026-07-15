"Пекельні санкції" США проти РФ: з’явилися нові деталі законопроєкту Грема

Напередодні у США представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти РФ. Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа запровадити мита проти найбільших імпортерів російської нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Це (ухвалення законопроєкту - ред.) дасть США важелі впливу, але й також, сподіваємося, дасть Україні вирішальний вплив у мирних переговорах, тому що кінцева мета - мир. Ніхто не хоче, щоб ця війна продовжувалася", - заявив американський сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Що важливо розуміти, саме він разом з покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом є співавторами двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії.

ЗМІ не вдалося дізнатися, яких саме змін до законопроєкту вимагав Дональд Трамп. Попри це, відомо, що оновлений документ передбачає гнучку шкалу тарифів.

Так, глава Білого дому зможе одноосібно запроваджувати мита в розмірі до 100% щодо окремих країн і фізичних осіб, які сприяють продажу російських енергоносіїв.

Окрім того, передбачені винятки для країн, які вживають суттєвих заходів для скорочення імпорту російського газу.

Законопроєкт зобов'язує Трампа ввести санкції протягом 30 днів після його ухвалення. Це означає, що санкції стають обов'язковими, на відміну від версії документа 2025 року, де їх застосування залежало від того, чи відмовиться Росія від переговорів з Україною.

Наразі 5 найбільшими покупцями російської сирої нафти є:

Китай,

Індія,

Словаччина,

Угорщина,

Азербайджан.

Найбільшими імпортерами російського природного газу є:

Китай,

Франція,

Японія,

Угорщина,

Бельгія.

Від тарифів звільнятимуться країни, якщо їхній імпорт російського природного газу становить менше 15% від загального річного експорту російського газу за останні 12 місяців.

Ще один важливий момент - вони повинні вживати суттєвих заходів для скорочення закупівель російського газу. Саме завдяки цьому країни Європи та Японія не постраждають від нових тарифів.

Законопроєкт також передбачає запровадження тарифів щодо країн, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема через участь у діяльності так званого "тіньового флоту".

Йдеться про судна, що перевозять російську нафту або газ по всьому світу, використовуючи приховану або змінену ідентифікацію, через що їх складніше виявити та заблокувати.

У цьому випадку під санкційний удар США можуть потрапити: