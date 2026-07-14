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Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти Росії

19:44 14.07.2026 Вт
2 хв
До законопроєкту можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли"
aimg Валерій Ульяненко
Трамп розповів, чи підпише законопроєкт про "пекельні санкції" Грема проти Росії Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Ймовірність ухвалення законопроекту про "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти Росії є "досить високою".

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський президент Дональд Трамп заявив під час пресконференції.

Зокрема, лідер США відповів на питання щодо ймовірності ухвалення законопроекту про санкції проти Росії протягом найближчого тижня-двох, а також чи підпише він його.

"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", - зазначив Трамп.

Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".

"Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу", - сказав президент США.

Нагадаємо, після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії отримав новий поштовх. У Білому домі вже заявили про готовність підтримати цю ініціативу.

Під час брифінгу в Києві 10 липня Грем, який був одним з авторів документа, зазначав, що нові обмеження мають посилити позиції президента США Дональда Трампа та сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні.

Сенатор зазначав, що законопроєкт надає главі Білого дому широкі повноваження для економічного тиску на Москву. Зокрема, він передбачає можливість запровадження високих мит і санкцій проти країн, які й надалі закуповують російські нафту та газ.

Крім того, обмеження стосуватимуться іноземних компаній і держав, які сприяють Росії в обході санкційного режиму. Над розробкою законопроєкту Ліндсі Грем спільно із сенатором Річардом Блументалем працювали майже два роки.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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