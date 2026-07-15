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"Адские санкции" США против РФ: появились новые детали законопроекта Грэма

11:54 15.07.2026 Ср
3 мин
Украина может получить "решающее влияние" в переговорах с Россией
aimg Юлия Капитонова
"Адские санкции" США против РФ: появились новые детали законопроекта Грэма Фото: Линдси Грэм, покойный американский сенатор (Getty Images)
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Накануне в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ. Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести пошлины против крупнейших импортеров российской нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Это (принятие законопроекта - ред.) даст США рычаги влияния, но и также, надеемся, даст Украине решающее влияние на мирных переговорах, потому что конечная цель - мир. Никто не хочет, чтобы эта война продолжалась", - заявил американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Что важно понимать, именно он вместе с покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом являются соавторами двухпартийного законопроекта о жестких санкциях против России.

СМИ не удалось узнать, какие именно изменения к законопроекту требовал Дональд Трамп. Тем не менее, известно, что обновленный документ предусматривает гибкую шкалу тарифов.

Так, глава Белого дома сможет единолично вводить пошлины в размере до 100% по отдельным странам и физическим лицам, которые способствуют продаже российских энергоносителей.

Кроме того, предусмотрены исключения для стран, которые принимают существенные меры по сокращению импорта российского газа.

Законопроект обязывает Трампа ввести санкции в течение 30 дней после его принятия. Это означает, что санкции становятся обязательными, в отличие от версии документа 2025 года, где их применение зависело от того, откажется ли Россия от переговоров с Украиной.

В настоящее время 5 крупнейшими покупателями российской сырой нефти являются:

  • Китай,
  • Индия,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Азербайджан.

Крупнейшими импортерами российского природного газа остаются:

  • Китай,
  • Франция,
  • Япония,
  • Венгрия,
  • Бельгия.

От тарифов будут освобождаться страны, если их импорт российского природного газа составляет менее 15% от общего годового экспорта российского газа за последние 12 месяцев.

Еще один важный момент - они должны принимать существенные меры для сокращения закупок российского газа. Именно благодаря этому страны Европы и Японии не пострадают от новых тарифов.

Законопроект также предусматривает введение тарифов в отношении стран, которые помогают России обходить санкции, в частности, посредством участия в деятельности так называемого "теневого флота".

Речь идет о судах, которые перевозят российскую нефть или газ по всему миру, используя скрытую или измененную идентификацию, из-за чего их сложнее обнаружить и заблокировать.

В этом случае под санкционный удар США могут попасть:

  • Китай,
  • Индия,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Турция,
  • Сингапур,
  • некоторые страны Центральной Азии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что еще предусматривает законопроект Грэмма об "адских санкциях" против РФ.

Также мы писали, как сам Трамп оценивает вероятность принятия этого документа.

Недавно в команде президента США заявили о готовности поддержать эту санкционную инициативу.

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