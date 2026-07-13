Трамп готовий підтримати "пекельні санкції" Грема проти Росії, - CNN

Після смерті сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про масштабні санкції проти Росії отримав новий імпульс. У Білому домі підтвердили готовність підтримати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомив телеканалу представник Білого дому, рішення президента США Дональда Трампа може суттєво прискорити просування законопроєкту, над яким Грем працював протягом кількох років.

Ще минулого тижня Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь заявляли, що після тривалих переговорів адміністрація США погодилася підтримати документ. Водночас тоді залишалося незрозумілим, чи виступить за нього особисто Трамп, який раніше наполягав на ширших президентських повноваженнях щодо запровадження санкцій.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун повідомив, що Білий дім тісно співпрацював із Гремом під час підготовки законопроєкту.

"Для цього потрібні зусилля як демократів, так і республіканців у Сенаті, але я сподіваюся, що нам вдасться це зробити", - сказав він.

За словами Туна, саме цей законопроєкт був для Грема одним із найважливіших досягнень останніх років і може стати його політичною спадщиною.

Своєю чергою Блюменталь повідомив, що найближчим часом планує обговорити з керівництвом Сенату завершення роботи над документом, а також пошук нового республіканського співавтора законопроєкту після смерті Грема.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

"Швидке ухвалення цього законопроєкту в пам'ять про сенатора Грема слід розглядати як гідну данину поваги, - заявив Блюменталь. - Саме про це ми й говорили, коли я востаннє спілкувався з ним на вихідних".