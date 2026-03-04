ПДВ для ФОПів не скасують, але умови змінять, - Свириденко

Прем'єр зазначила, що законопроєкт від Мінфіну до Кабміну ще не надходив.

Свириденко сказала, що консультації з експертами та представниками бізнесу щодо розміру порогу реєстрації платником податку на додану вартість ще тривають.

За її словами, зміни щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ не будуть стосуватись більшості ФОПів.

Уряд орієнтується на граничний показник у 85 тисяч євро, встановлений відповідною директивою ЄС. Кожна країна-член сама визначає конкретну суму після консультацій з Комітетом ЄС з питань ПДВ.

Чому це взагалі обговорюється

Свириденко нагадала, що ще у грудні 2023 року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає реєстрацію підприємців на спрощеній системі платниками ПДВ, якщо ті перевищать певний поріг доходу.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання впровадити норми ЄС у сфері оподаткування. При цьому, за словами прем'єрки, уряди можуть застосовувати спрощені процедури нарахування та стягнення ПДВ - якщо це не зменшує надходжень до бюджету.

Передісторія

У грудні минулого року Мінфін оприлюднив законопроєкт про запровадження ПДВ для більшості ФОП. Документ передбачав: з 1 січня 2027 року платники єдиного податку зобов'язані реєструватися платниками ПДВ, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.