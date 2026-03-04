НДС для ФОПов не отменят, но условия изменят, - Свириденко

Премьер отметила, что законопроект от Минфина в Кабмин еще не поступал.

Свириденко сказала, что консультации с экспертами и представителями бизнеса относительно размера порога регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость еще продолжаются.

По ее словам, изменения относительно обязательной регистрации плательщиками НДС не будут касаться большинства ФОП.

Правительство ориентируется на предельный показатель в 85 тысяч евро, установленный соответствующей директивой ЕС. Каждая страна-член сама определяет конкретную сумму после консультаций с Комитетом ЕС по вопросам НДС.

Почему это вообще обсуждается

Свириденко напомнила, что еще в декабре 2023 года правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Она предусматривает регистрацию предпринимателей на упрощенной системе плательщиками НДС, если те превысят определенный порог дохода.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательства внедрить нормы ЕС в сфере налогообложения. При этом, по словам премьера, правительства могут применять упрощенные процедуры начисления и взимания НДС - если это не уменьшает поступлений в бюджет.

Предыстория

В декабре прошлого года Минфин обнародовал законопроект о введении НДС для большинства ФОП. Документ предусматривал: с 1 января 2027 года плательщики единого налога обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если их годовой доход превышает 1 миллион гривен.