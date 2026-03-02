В Україні зростуть ціни, якщо ФОПи почнуть платити ПДВ: бліц з економістом КНЕУ

Україна пообіцяла МВФ запровадити ПДВ для ФОПів. Втім, уряду вдалося вмовити кредитора підвищити межу річного обороту бізнесу, який підпаде під додаткове оподаткування – з 1 млн до 4 млн гривень.

Як малим підприємствам підготуватися до зміни податків та хто зрештою заплатить за цю ідею, – РБК-Україна розповів кандидат економічних наук, викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ Максим Будяєв.

Головне:

Єдиний податок: сьогодні це важливий інструмент, що спрощує ведення малого бізнесу та стимулює розвиток підприємництва в Україні.

сьогодні це важливий інструмент, що спрощує ведення малого бізнесу та стимулює розвиток підприємництва в Україні. Вигоди – не буде: український бюджет може очікувати негативні результати від запровадження нового податку.

український бюджет може очікувати негативні результати від запровадження нового податку. Ризики: зменшення конкурентоспроможності бізнесу та можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат.

зменшення конкурентоспроможності бізнесу та можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат. Підготовка: огляд нових вимог для платників ПДВ та підготовка покупців до зростання цін.

– Яка роль спрощеної системи оподаткування в економіці України?

– Основна роль спрощеної системи оподаткування – активувати та стимулювати розвиток малих підприємств, що, у свою чергу, повинно призвести до розвитку середнього бізнесу та змін у структурі економіки України.

– Наскільки єдиний податок спрощує податкове навантаження на малий бізнес? Чому підприємці так "тримаються" за нього?

– Єдиний податок кардинально спрощує всі процедури ведення бізнесу та податкове навантаження на нього, завдяки простому розрахунку податків та мінімальній формі звітності. Це те, що може дозволити собі самостійно виконувати мале підприємство (ФОП), яке не має професійної бухгалтерської освіти.

– Які вигоди для українського бюджету можуть бути від запровадження ПДВ для ФОПів?

– Вигоду для українського бюджету, з великою долею вірогідності, вони не складуть навіть у короткостроковій перспективі. Усі прогнози вказують на катастрофічні результати такого нововведення.

На адаптацію планується виділити весь 2026 рік, протягом якого аналітики прогнозують закриття великою кількості ФОПів. Адже власники малого бізнесу не вважатимуть подальше його утримання рентабельним.

– Які основні ризики можуть очікувати підприємці у разі запровадження додаткового податку?

– Запровадження додаткового податку означатиме більше фінансової звітності та паперової роботи. Це збільшить навантаження на підприємства і може призвести до помилок під час подання документів.

Більше того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат.

Фото: в Україні запровадять ПДВ для ФОПів на вимогу МВФ (Getty Images)

– Наскільки ймовірно, що введення додаткового податку може збільшити кількість збиткових підприємств?

– Ймовірність мінімальна. Скоріше за все, бізнес підвищить ціни на розмір нового податку. Традиційно кінцевим платником ПДВ є споживач, тобто саме покупець фактично покриває цей податок через вищу ціну товарів або послуг.

– Чи не піде малий бізнес "у тінь"?

– Ймовірність є, але все залежить від складності процедури, наявності спрощеної системи для ФОПів та від того, як сам бізнес зможе оптимізувати ці додаткові витрати.

Але в загальному я не бачу передумов для "тіні", бо як зазначив – заплатить кінцевий споживач. Проте існують різні ринки, де зростання ціни може стати критичним фактором у конкуренції.

– Як можна протидіяти зловживанням бізнесу через "спрощенку", тобто коли відбувається дроблення бізнесу на кілька ФОПів, щоб уникнути більшого оподаткування?

– Це можна зробити завдяки посиленню фінансового моніторингу за великими компаніями, магазинами та відомими брендами. Також ефективним механізмом може бути проведення контрольних (таємних) закупівель як спосіб перевірки діяльності бізнесу безпосередньо на місці.

– Які альтернативи уряд міг би запровадити замість змін в спрощеній системі оподаткування?

– Більшу диференціацію між різними секторами економіки (наприклад, фінансах), тобто введення різних податкових ставок для різних сфер. Також можна встановити більше рівнів податкових ставок в залежності від доходу підприємства.

Крім того, варто переглянути програми дотацій та державної допомоги для збиткових сфер економіки.

– Уряд поки що не затвердив рішення про ПДВ для ФОПів, але чи зможе він і надалі ухилятися від вимоги МВФ? (Кабмін має подати відповідний закон до Ради, - ред.)

– Насправді, саме цю вимогу МВФ не висувало. МВФ просто попросили наш парламент знайти рішення для поповнення бюджету. Тобто мова йде не про конкретні податкові зміни для ФОПів, а про загальну необхідність збільшення доходів держави.

– Як малому бізнесу слід підготуватися до можливого підвищення податкового навантаження?

– Малому бізнесу слід вже зараз почати думати, як оптимізувати майбутні витрати та переглянути вимоги і звітність для платників ПДВ. Також слід обговорити з покупцями можливе підвищення цін.