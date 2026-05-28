ПДВ для ФОП і податок на посилки увійшли в умови кредиту ЄС

"Умова 2.3 Прийняття Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони", - йдеться у документі.

Цю умову треба виконати для отримання другого траншу кредиту.

"Умова 3.2 Прийняття Радою закону про спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців (квартальна звітність замість щомісячної, щомісячні податкові накладні замість щоденних; формування попередньої податкової декларації для фізичних осіб-підприємців; спрощення розблокування податкових накладних)", - йдеться в меморандумі.

Умова про ПДВ має бути виконана для отримання третього траншу.

В документі також міститься умова про оподаткуванню цифрових платформ. Для отримання першого траншу треба подати до Ради законопроєкт про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Надання макрофінансової допомоги розділено на 3 транші - 3,2 млрд євро, 3,7 млрд євро та 1,45 млрд євро. Конкретні строки надання грошей не встановлено - це буде залежати від виконання умов програми.

Нагадаємо, 26 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360 та відхилила поправки до нього, які стосувалися оподаткування міжнародних посилок. Парламентарі також не схвалили направлення документа на повторне друге читання.