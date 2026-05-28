RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

НДС для ФОП и налог на посылки вошли в условия кредита ЕС

11:30 28.05.2026 Чт
2 мин
Кредит для Украины разделен на три транша - установлены ли сроки предоставления средств?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юрий Дощатов
Фото: налогообложение посылок в перечне реформ для получения денег от ЕС (Getty Images)

Условия о налогообложении посылок и введение НДС для ФОП вошли в перечень реформ, которые Украина должна выполнить для получения средств кредита Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, который подан на ратификацию в Раду.

Читайте также: Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия

"Условие 2.3 Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны", - говорится в документе.

Это условие надо выполнить для получения второго транша кредита.

"Условие 3.2 Принятие Радой закона об упрощении администрирования НДС для физических лиц-предпринимателей (квартальная отчетность вместо ежемесячной, ежемесячные налоговые накладные вместо ежедневных; формирование предварительной налоговой декларации для физических лиц-предпринимателей; упрощение разблокировки налоговых накладных)", - говорится в меморандуме.

Условие о НДС должно быть выполнено для получения третьего транша.

В документе также содержится условие о налогообложении цифровых платформ. Для получения первого транша надо подать в Раду законопроект о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Предоставление макрофинансовой помощи разделено на 3 транша - 3,2 млрд евро, 3,7 млрд евро и 1,45 млрд евро. Конкретные сроки предоставления денег не установлены - это будет зависеть от выполнения условий программы.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12360 и отклонила поправки к нему, которые касались налогообложения международных посылок. Парламентарии также не одобрили направление документа на повторное второе чтение.

Как объяснял народный депутат Ярослав Железняк, теперь правительству придется подавать в парламент отдельный законопроект.

Голосование состоялось на фоне старта работы миссии МВФ в Киеве. Пересмотр программы сотрудничества Украины с фондом считается одним из самых сложных, а одним из ключевых требований является введение налогообложения всех международных посылок.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДСФОПпосилкиВерховная рада