НДС для ФОП и налог на посылки вошли в условия кредита ЕС

"Условие 2.3 Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны", - говорится в документе.

Это условие надо выполнить для получения второго транша кредита.

"Условие 3.2 Принятие Радой закона об упрощении администрирования НДС для физических лиц-предпринимателей (квартальная отчетность вместо ежемесячной, ежемесячные налоговые накладные вместо ежедневных; формирование предварительной налоговой декларации для физических лиц-предпринимателей; упрощение разблокировки налоговых накладных)", - говорится в меморандуме.

Условие о НДС должно быть выполнено для получения третьего транша.

В документе также содержится условие о налогообложении цифровых платформ. Для получения первого транша надо подать в Раду законопроект о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Предоставление макрофинансовой помощи разделено на 3 транша - 3,2 млрд евро, 3,7 млрд евро и 1,45 млрд евро. Конкретные сроки предоставления денег не установлены - это будет зависеть от выполнения условий программы.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12360 и отклонила поправки к нему, которые касались налогообложения международных посылок. Парламентарии также не одобрили направление документа на повторное второе чтение.