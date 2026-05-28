ПДВ для ФОП і податок на посилки увійшли в умови кредиту ЄС

Умови про оподаткування посилок та введення ПДВ для ФОП увійшли в перелік реформ, які Україна має виконати для отримання коштів кредиту Європейсько союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на текст меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, який подано на ратифікацію до Ради.

"Умова 2.3 Прийняття Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони", - йдеться у документі.

Цю умову треба виконати для отримання другого траншу кредиту.

"Умова 3.2 Прийняття Радою закону про спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців (квартальна звітність замість щомісячної, щомісячні податкові накладні замість щоденних; формування попередньої податкової декларації для фізичних осіб-підприємців; спрощення розблокування податкових накладних)", - йдеться в меморандумі.

Умова про ПДВ має бути виконана для отримання третього траншу.

В документі також міститься умова про оподаткуванню цифрових платформ. Для отримання першого траншу треба подати до Ради законопроєкт про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Надання макрофінансової допомоги розділено на 3 транші - 3,2 млрд євро, 3,7 млрд євро та 1,45 млрд євро. Конкретні строки надання грошей не встановлено - це буде залежати від виконання умов програми.

Нагадаємо, 26 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360 та відхилила поправки до нього, які стосувалися оподаткування міжнародних посилок. Парламентарі також не схвалили направлення документа на повторне друге читання.