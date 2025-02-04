Пайки для боевиков и не только. Белый дом опубликовал "растраты" в USAID
Администрация 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) из-за "расточительства и злоупотребления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"В течение десятилетий USAID было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные - и во многих случаях злонамеренные - любимые проекты закоренелых бюрократов без всякого надзора", - пишет Белый дом.
Администрация Трампа обвинила USAID в растратах и злоупотреблении, а также привела несколько доказательств этому:
- 1,5 миллиона долларов на "расширение справедливости разнообразия и привлечения к рабочим местам и бизнес-сообществам Сербии";
- 70 тысяч долларов на "DEI musical" в Ирландии;
- 2,5 млн долларов на электромобили для Вьетнама;
- 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;
- 32 тысяч долларов на "трансгендерный комикс" в Перу;
- 2 миллиона долларов на смену пола и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале
- 6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте;
- миллионы долларов для EcoHealth Alliance - который участвовал в исследованиях в лаборатории Ухань;
- "Сотни тысяч блюд, которые ушли связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии";
- финансирование "персонализированных" противозачаточных средств контроля рождаемости в развивающихся странах.
USAID
21 января Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике. Через пару дней также был издан приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и выдаче новой.
Позже стало известно, что филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".
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