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Patriot для України. У Повітряних силах вказали на важливі переваги ЗРК

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зенітний ракетний комплекс Patriot здатний збивати цілі на великій відстані. Лише декілька одиниць системи вже дозволили б закрити велику ділянку повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як пояснив Ігнат, наразі існує декілька модифікацій далекобійного комплексу. Остання ж модифікація ЗРК здатна також збивати й балістичні цілі.

Загалом відсоток враження різниться в залежності від технічних характеристик комплексу, наприклад:

  • Patriot здатний збивати цілі на відстані до 150 км;
  • Бук М1 - 40 км;
  • IRIS-T - 40 км;
  • NASAMS - 40 км;
  • С300 - 75 км.

"Зрозуміло, якщо 150 км, то уже розмістивши ті комплекси на певній відстані один від одного, то вже можна перекрити чотирма установками доволі велику ділянку повітряного простору", - додав Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, Patriot є надзвичайно сучасним й ефективним комплексом, чиї радари здатні виявляти цілі від найменших до найбільших надзвичайно ефективно.

Чи може Україна отримати Patriot?

Внаслідок трагедії на польсько-українському кордоні, Польща та Німеччина досягли угоди щодо перекидання до українського кордону зенітних ракетних комплексів Patriot.

Через деякий час міністр оборони Маріуш Блащак звернувся до Берліну з проханням вже ж передати ППО Україні, однак його німецька колега Крістіне Ламбрехт заявила, що Patriot призначені лише для країн-членів НАТО.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, на його особисту думку, для безпеки Польщі було б ліпше, якби ЗРК розташували в Україні поруч з польсько-українським кордоном. Однак, рішення залишається за Німеччиною.

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