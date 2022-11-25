Дуда про системи Patriot: краще передати Україні, але рішення за Німеччиною
На думку президента Польщі Анджея Дуди, найбільш ефективним було б розташування систем ППО Patriot в Україні. Однак, рішення залишається за Німеччиною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пояснив Дуда, для безпеки Польщі було б краще, якби ППО було б розташоване в Україні, однак поблизу кордону з його країною.
"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - заявив Дуда.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням передати Україні ЗРК, які призначалися для його країни. Однак, як відзначила його німецька колега Крістіне Ламбрехт, Patriot призначені лише для країн-членів НАТО.
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