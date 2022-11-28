Patriot для Украины. В Воздушных силах указали на важные преимущества ЗРК

Как пояснил Игнат, в настоящее время существует несколько модификаций дальнобойного комплекса. Последняя модификация ЗРК способна также сбивать и баллистические цели.

В общем, процент поражения различается в зависимости от технических характеристик комплекса, например:

Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км;

Бук М1 - 40 км;

IRIS-T - 40 км;

NASAMS - 40 км;

С300 - 75 км.

"Понятно, что если 150 км, то уже разместив те комплексы на определенном расстоянии друг от друга, то уже можно перекрыть четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства", - добавил Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, Patriot является чрезвычайно современным и эффективным комплексом, чьи радары способны обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших чрезвычайно эффективно.

Может ли Украина получить Patriot?

В результате трагедии на польско-украинской границе, Польша и Германия достигли соглашения по переброске на украинскую границу зенитных ракетных комплексов Patriot.

Через некоторое время министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, однако его немецкая коллега Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены только для стран-членов НАТО.

По словам президента Польши Анджея Дуды, по его личному мнению, для безопасности Польши все же было бы лучше, если бы ЗРК расположили в Украине рядом с польско-украинской границей. Однако решение остается за Германией.