Patriot для Украины. В Воздушных силах указали на важные преимущества ЗРК

Зенитный ракетный комплекс Patriot способен сбивать цели на большом расстоянии. Лишь несколько единиц системы позволили бы закрыть большой участок воздушного пространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова саикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как пояснил Игнат, в настоящее время существует несколько модификаций дальнобойного комплекса. Последняя модификация ЗРК способна также сбивать и баллистические цели.
В общем, процент поражения различается в зависимости от технических характеристик комплекса, например:
"Понятно, что если 150 км, то уже разместив те комплексы на определенном расстоянии друг от друга, то уже можно перекрыть четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства", - добавил Игнат.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, Patriot является чрезвычайно современным и эффективным комплексом, чьи радары способны обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших чрезвычайно эффективно.
В результате трагедии на польско-украинской границе, Польша и Германия достигли соглашения по переброске на украинскую границу зенитных ракетных комплексов Patriot.
Через некоторое время министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, однако его немецкая коллега Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены только для стран-членов НАТО.
По словам президента Польши Анджея Дуды, по его личному мнению, для безопасности Польши все же было бы лучше, если бы ЗРК расположили в Украине рядом с польско-украинской границей. Однако решение остается за Германией.
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