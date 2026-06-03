Без Patriot до 2030-го: Зеленський пояснив, чому питання оплати стало критичним

Україна у 2025 році домовилась із виробництвом у США про системи ППО Patriot та ракети до них, однак отримати їх раніше 2030 року можна лише за однієї умови.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві.

"Черга на PAC-2, PAC-3, на самі системи Patriot, безумовно, вона вимірюється у роках. Тому цей пакет ми могли б отримати з 2030 року. Це не влаштовувало мене і нашу команду. Ми проговорювали, які альтернативи можуть бути", - розповів глава держави.

Зеленський пояснив, що це може бути домовленість з країнами про зміну черги. Зокрема, та чи інша держава могла б дати Україні чергу, щоб Київ отримав ППО раніше.

Водночас президент наголосив, що отримати цю чергу можна лише проплативши контракт.

"І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на гроші партнерів, а їх поки не було, або ми розраховуємо на європейські кредитні гроші, а вони ще не прийшли, то треба зробити будь-що, але проплатити цей контракт. Інакше - вони прийдуть в 2030 році", - сказав він.

Що передувало

Зеленський сьогодні повідомляв про домовленість на "найвищому політичному рівні" що придбання систем ППО Patriot, але очікування на її реалізацію затягнулося.

Глава держави наголосив, що завданням країни є пришвидшення із контрактом щодо систем ППО, і підкреслив, що "це персональна відповідальність залучених посадовців".

Президент встановив дедлайн - тиждень на всі підготовчі кроки. Зеленський зазначив, що після доповіді, яка має бути у п'ятницю, буде або ясність щодо реалізації домовленості щодо ППО, або "серйозні кадрові висновки".