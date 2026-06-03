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Без Patriot до 2030-го: Зеленский объяснил, почему вопрос оплаты стал критическим

18:07 03.06.2026 Ср
2 мин
Какой план придумали, чтобы ускорить поставки ПВО?
aimg Валерий Ульяненко
Без Patriot до 2030-го: Зеленский объяснил, почему вопрос оплаты стал критическим Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина в 2025 году договорилась с производством в США о системах ПВО Patriot и ракетах к ним, однако получить их раньше 2030 года можно только при одном условии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

"Очередь на PAC-2, PAC-3, на сами системы Patriot, безусловно, она измеряется в годах. Поэтому этот пакет мы могли бы получить с 2030 года. Это не устраивало меня и нашу команду. Мы проговаривали, какие альтернативы могут быть", - рассказал глава государства.

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Зеленский пояснил, что это может быть договоренность со странами об изменении очереди. В частности, то или иное государство могло бы дать Украине очередь, чтобы Киев получил ПВО раньше.

В то же время президент подчеркнул, что получить эту очередь можно только проплатив контракт.

"И мы должны проплатить. И если мы рассчитывали только на деньги партнеров, а их пока не было, или мы рассчитываем на европейские кредитные деньги, а они еще не пришли, то надо сделать что угодно, но проплатить этот контракт. Иначе - они придут в 2030 году", - сказал он.

Что предшествовало

Зеленский сегодня сообщал о договоренности на "самом высоком политическом уровне" о приобретении систем ПВО Patriot, но ожидание ее реализации затянулось.

Глава государства подчеркнул, что задачей страны является ускорение с контрактом по системам ПВО, и подчеркнул, что "это персональная ответственность привлеченных должностных лиц".

Президент установил дедлайн - неделю на все подготовительные шаги. Зеленский отметил, что после доклада, который должен быть в пятницу, будет или ясность по реализации договоренности по ПВО, или "серьезные кадровые выводы".

Напомним, РФ активизировала применение ракет "Циркон" во время ударов по Украине. В ночь на 2 июня летели сразу восемь таких ракет, однако украинским силам ПВО не удалось их перехватить, ведь далеко не все системы способны эффективно уничтожать подобные цели.

В то же время в Воздушных силах сообщили о критической нехватке ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В части подразделений боекомплект почти исчерпан, из-за чего представителям ВС приходится буквально просить у партнеров даже по 5-10 ракет.

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