Без Patriot до 2030-го: Зеленский объяснил, почему вопрос оплаты стал критическим

Украина в 2025 году договорилась с производством в США о системах ПВО Patriot и ракетах к ним, однако получить их раньше 2030 года можно только при одном условии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

"Очередь на PAC-2, PAC-3, на сами системы Patriot, безусловно, она измеряется в годах. Поэтому этот пакет мы могли бы получить с 2030 года. Это не устраивало меня и нашу команду. Мы проговаривали, какие альтернативы могут быть", - рассказал глава государства.

Зеленский пояснил, что это может быть договоренность со странами об изменении очереди. В частности, то или иное государство могло бы дать Украине очередь, чтобы Киев получил ПВО раньше.

В то же время президент подчеркнул, что получить эту очередь можно только проплатив контракт.

"И мы должны проплатить. И если мы рассчитывали только на деньги партнеров, а их пока не было, или мы рассчитываем на европейские кредитные деньги, а они еще не пришли, то надо сделать что угодно, но проплатить этот контракт. Иначе - они придут в 2030 году", - сказал он.

Что предшествовало

Зеленский сегодня сообщал о договоренности на "самом высоком политическом уровне" о приобретении систем ПВО Patriot, но ожидание ее реализации затянулось.

Глава государства подчеркнул, что задачей страны является ускорение с контрактом по системам ПВО, и подчеркнул, что "это персональная ответственность привлеченных должностных лиц".

Президент установил дедлайн - неделю на все подготовительные шаги. Зеленский отметил, что после доклада, который должен быть в пятницу, будет или ясность по реализации договоренности по ПВО, или "серьезные кадровые выводы".