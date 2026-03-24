"Паспортний сервіс" відкрив нову філію в Європі: де та які послуги стали доступні українцям

12:20 24.03.2026 Вт
3 хв
Прийом громадян зараз - лише за попереднім записом, тож свій шанс важливо не проґавити
aimg Ірина Костенко
Послуги надають спеціально облаштовані білі мікроавтобуси "Паспортний Сервіс" (фото ілюстративне: Getty Images)

ДП "Документ" запустило в роботу новий відокремлений підрозділ у Бельгії. На початковому етапі - з 23 березня 2026 року - філія працюватиме у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Де саме відкрили нову філію "Паспортного сервісу"

Українцям розповіли, що з 23 березня 2026 року "Паспортний сервіс" розпочав роботу в місті Кортрейк (Королівство Бельгія).

Йдеться про новий відокремлений підрозділ державного підприємства "Документ", який запустили в роботу у тестовому режимі.

Уточнюється, що відкриття філії стало можливим завдяки підтримці МВС та Державної міграційної служби України.

Мобільні програмно-технічні комплекси для надання послуг - спеціально облаштовані білі мікроавтобуси із символікою "Паспортний Сервіс" - розташовані за адресою: Kloosterstraat 9 - 8510 Marke, Kortrijk.

Місцерозташування нової філії (скриншот: kortrijk.pasport.org.ua)

Як записатись, щоб потрапити на прийом

Наголошується, що прийом громадян відбувається лише за попереднім записом.

Йдеться про те, що на початковому етапі роботи (у тестовому режимі) оформлення заяв-анкет громадян відбуватиметься тільки за попереднім записом до електронної черги - на офіційному вебсайті ДП "Документ".

Там же можна отримати всю актуальну інформацію про послуги та роботу філії.

Які послуги доступні у місті Кортрейк

Станом на 23 березня перелік послуг, доступних у місті Кортрейк, є таким:

  • оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;
  • оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа);
  • одночасне оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Паспортний сервіс" запрацював у місті Кортрейк (інфографіка: mvs.gov.ua)

Насамкінець українцям нагадали, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів у Республіці Молдова.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, як оформити документи про народження, шлюб чи смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України або за кордоном.

