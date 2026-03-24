"Паспортный сервис" открыл новый филиал в Европе: где и какие услуги стали доступны украинцам

Где именно открыли новый филиал "Паспортного сервиса"

Украинцам рассказали, что с 23 марта 2026 года "Паспортный сервис" начал работу в городе Кортрейк (Королевство Бельгия).

Речь идет о новом обособленном подразделении государственного предприятия "Документ", которое запустили в работу в тестовом режиме.

Уточняется, что открытие филиала стало возможным благодаря поддержке МВД и Государственной миграционной службы Украины.

Мобильные программно-технические комплексы для предоставления услуг - специально оборудованные белые микроавтобусы с символикой "Паспортный Сервис" - расположены по адресу: Kloosterstraat 9 - 8510 Marke, Kortrijk.

Месторасположение нового филиала (скриншот: kortrijk.pasport.org.ua)

Как записаться, чтобы попасть на прием

Подчеркивается, что прием граждан происходит только по предварительной записи.

Речь о том, что на начальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление заявлений-анкет граждан будет происходить только по предварительной записи в электронной очереди - на официальном веб-сайте ГП "Документ".

Там же можно получить всю актуальную информацию об услугах и работе филиала.

Какие услуги доступны в городе Кортрейк

По состоянию на 23 марта перечень услуг, доступных в городе Кортрейк, является следующим:

оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа);

одновременное оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Паспортный сервис" заработал в городе Кортрейк (инфографика: mvs.gov.ua)

В завершение украинцам напомнили, что получить бесплатную консультацию насчет процедуры оформления документов можно онлайн: