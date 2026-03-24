"Паспортний сервіс" відкрив нову філію в Європі: де та які послуги стали доступні українцям

12:20 24.03.2026 Вт
3 хв
Прийом громадян зараз - лише за попереднім записом, тож свій шанс важливо не проґавити
aimg Ірина Костенко
Послуги надають спеціально облаштовані білі мікроавтобуси "Паспортний Сервіс" (фото ілюстративне: Getty Images)

ДП "Документ" запустило в роботу новий відокремлений підрозділ у Бельгії. На початковому етапі - з 23 березня 2026 року - філія працюватиме у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також: Переїзд за кордон: де українці можуть отримати право на проживання через житло

Де саме відкрили нову філію "Паспортного сервісу"

Українцям розповіли, що з 23 березня 2026 року "Паспортний сервіс" розпочав роботу в місті Кортрейк (Королівство Бельгія).

Йдеться про новий відокремлений підрозділ державного підприємства "Документ", який запустили в роботу у тестовому режимі.

Уточнюється, що відкриття філії стало можливим завдяки підтримці МВС та Державної міграційної служби України.

Мобільні програмно-технічні комплекси для надання послуг - спеціально облаштовані білі мікроавтобуси із символікою "Паспортний Сервіс" - розташовані за адресою: Kloosterstraat 9 - 8510 Marke, Kortrijk.

&quot;Паспортний сервіс&quot; відкрив нову філію в Європі: де та які послуги стали доступні українцямМісцерозташування нової філії (скриншот: kortrijk.pasport.org.ua)

Як записатись, щоб потрапити на прийом

Наголошується, що прийом громадян відбувається лише за попереднім записом.

Йдеться про те, що на початковому етапі роботи (у тестовому режимі) оформлення заяв-анкет громадян відбуватиметься тільки за попереднім записом до електронної черги - на офіційному вебсайті ДП "Документ".

Там же можна отримати всю актуальну інформацію про послуги та роботу філії.

Які послуги доступні у місті Кортрейк

Станом на 23 березня перелік послуг, доступних у місті Кортрейк, є таким:

  • оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;
  • оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа);
  • одночасне оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

&quot;Паспортний сервіс&quot; відкрив нову філію в Європі: де та які послуги стали доступні українцям"Паспортний сервіс" запрацював у місті Кортрейк (інфографіка: mvs.gov.ua)

Насамкінець українцям нагадали, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів у Республіці Молдова.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, як оформити документи про народження, шлюб чи смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України або за кордоном.

Читайте також, в якому віці потрібно вперше оформлювати дитині паспорт громадянина України - як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.

Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади