"Паспортный сервис" открыл новый филиал в Европе: где и какие услуги стали доступны украинцам

12:20 24.03.2026 Вт
3 мин
Прием граждан сейчас - только по предварительной записи, поэтому свой шанс важно не упустить
aimg Ирина Костенко
Услуги предоставляют специально обустроенные белые микроавтобусы "Паспортный Сервис" (фото иллюстративное: Getty Images)

ГП "Документ" запустило в работу новое обособленное подразделение в Бельгии. На начальном этапе - с 23 марта 2026 года - филиал будет работать в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Где именно открыли новый филиал "Паспортного сервиса"

Украинцам рассказали, что с 23 марта 2026 года "Паспортный сервис" начал работу в городе Кортрейк (Королевство Бельгия).

Речь идет о новом обособленном подразделении государственного предприятия "Документ", которое запустили в работу в тестовом режиме.

Уточняется, что открытие филиала стало возможным благодаря поддержке МВД и Государственной миграционной службы Украины.

Мобильные программно-технические комплексы для предоставления услуг - специально оборудованные белые микроавтобусы с символикой "Паспортный Сервис" - расположены по адресу: Kloosterstraat 9 - 8510 Marke, Kortrijk.

"Паспортный сервис" открыл новый филиал в Европе: где и какие услуги стали доступны украинцамМесторасположение нового филиала (скриншот: kortrijk.pasport.org.ua)

Как записаться, чтобы попасть на прием

Подчеркивается, что прием граждан происходит только по предварительной записи.

Речь о том, что на начальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление заявлений-анкет граждан будет происходить только по предварительной записи в электронной очереди - на официальном веб-сайте ГП "Документ".

Там же можно получить всю актуальную информацию об услугах и работе филиала.

Какие услуги доступны в городе Кортрейк

По состоянию на 23 марта перечень услуг, доступных в городе Кортрейк, является следующим:

  • оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;
  • оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа);
  • одновременное оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Паспортный сервис" заработал в городе Кортрейк (инфографика: mvs.gov.ua)

В завершение украинцам напомнили, что получить бесплатную консультацию насчет процедуры оформления документов можно онлайн:

Напомним, ранее мы рассказывали, что Государственная миграционная служба Украины совместно с Министерством внутренних дел начали работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев в Республике Молдова.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.

Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти