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"Паспортні сервіси" попередили про обмеження: хто і які документи може отримати

15:32 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
"Паспортні сервіси" попередили про обмеження: хто і які документи може отримати Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Українців попередили, що відділи "Паспортного сервісу" тимчасово не приймають замовлення щодо оформлення деяких важливих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ" у Facebook.

Які документи на оформлення не приймаються

У ДП "Документ" звернули увагу громадян на те, що "роботи з ліквідації технічних несправностей тривають".

У зв'язку з цим відділи "Паспортного сервісу" поки що не приймають документи на оформлення:

  • закордонного паспорта;
  • ID-картки.

Чи можна отримати документи, замовлені раніше

Українцям повідомили, що видача готових документів "відбувається відповідно до графіка роботи".

Це стосується, в тому числі:

  • і закордонного паспорта;
  • і ID-картки.

Про що нагадали чоловікам, які перебувають за кордоном

Українським чоловікам, які перебувають поза межами держави, нагадали про важливе правило.

"У закордонних філіях чоловікам 18-60 років потрібно пред'явити роздрукований витяг із "Резерв+" про перебування на військовому обліку", - наголосили в ДП "Документ".

Чи скасовуються записи до електронної черги

Громадянам розповіли, що "записи до електронної черги будуть перенесені на найближчий доступний час".

Уточнюється, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше:

  • відновити стабільну роботу систем;
  • повернути можливість отримати послуги.

&quot;Паспортні сервіси&quot; попередили про обмеження: хто і які документи може отриматиПублікація ДП "Документ" (інфографіка: facebook.com/state.enterprise.document)

Як радять стежити за актуальною інформацією

Насамкінець у ДП "Документ" попросили "із розумінням поставитися до тимчасових незручностей".

За актуальною інформацією українцям радять стежити:

  • на офіційному сайті;
  • в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Паспортні сервіси" повністю призупиняли прийом громадян. Не працював також офіційний сайт Державної міграційної служби України.

Тим часом у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) пояснили, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.

Читайте також, в якому віці потрібно вперше оформлювати паспорт дитині та після яких пошкоджень він стає недійсним (коли заміна документа - обов'язкова).

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