"Паспортні сервіси" попередили про обмеження: хто і які документи може отримати

Українців попередили, що відділи "Паспортного сервісу" тимчасово не приймають замовлення щодо оформлення деяких важливих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ" у Facebook.

Які документи на оформлення не приймаються

У ДП "Документ" звернули увагу громадян на те, що "роботи з ліквідації технічних несправностей тривають".

У зв'язку з цим відділи "Паспортного сервісу" поки що не приймають документи на оформлення:

закордонного паспорта;

ID-картки.

Чи можна отримати документи, замовлені раніше

Українцям повідомили, що видача готових документів "відбувається відповідно до графіка роботи".

Це стосується, в тому числі:

і закордонного паспорта;

і ID-картки.

Про що нагадали чоловікам, які перебувають за кордоном

Українським чоловікам, які перебувають поза межами держави, нагадали про важливе правило.

"У закордонних філіях чоловікам 18-60 років потрібно пред'явити роздрукований витяг із "Резерв+" про перебування на військовому обліку", - наголосили в ДП "Документ".

Чи скасовуються записи до електронної черги

Громадянам розповіли, що "записи до електронної черги будуть перенесені на найближчий доступний час".

Уточнюється, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше:

відновити стабільну роботу систем;

повернути можливість отримати послуги.

Публікація ДП "Документ" (інфографіка: facebook.com/state.enterprise.document)

Як радять стежити за актуальною інформацією

Насамкінець у ДП "Документ" попросили "із розумінням поставитися до тимчасових незручностей".

За актуальною інформацією українцям радять стежити: