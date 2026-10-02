Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Прем'єр зазначив, що це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх.

Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

"В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону", - підкреслив Корецький.

Однак, за його словами, потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

"Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", - додав прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за рішення щодо виплати Україні 2,9 млрд євро.



"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", - зазначив глава держави.