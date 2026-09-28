"Паспортні сервіси" призупинили прийом до кінця вересня: як отримати готові документи
Українців попередили, що відділи "Паспортного сервісу" призупиняють прийом громадян з 28 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ" у Facebook.
В які дні прийом громадян не здійснюється
У ДП "Документ" розповіли, що впродовж найближчого часу відділи "Паспортного сервісу" не будуть здійснювати прийом громадян.
"У зв'язку з проведенням регламентних технічних робіт", - пояснили українцям.
Так, не варто розраховувати на прийом в такі дні:
- у понеділок, 28 вересня;
- у вівторок, 29 вересня;
- у середу, 30 вересня.
Як можна отримати готовий документ
Згідно з інформацією прес-служби державного підприємства, зміни не торкнуться українців, яким необхідно забрати документи, замовлені раніше.
"Видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи", - пояснили у ДП "Документ".
Повідомлення ДП "Документ" щодо роботи відділів "Паспортного сервісу (інфографіка: facebook.com/state.enterprise.document)
Чи скасовуються записи в електронній черзі
Повідомляється також, що всі записи в електронну чергу - залишаються дійсними.
Проте прийом буде здійснено в інший зручний для людей час.
"Наші фахівці зв'яжуться з вами для визначення іншої дати та часу прийому", - пояснили громадянам у ДП "Документ".
Насамкінець у державному підприємстві перепросили за ситуацію, що склалась.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі.
Що розповіли про ситуацію у ДМС України
У прес-службі Державної міграційної служби України повідомили, що доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС - тимчасово обмежений.
"У зв'язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку", - пояснили громадянами.
Саме через це послуги з оформлення паспортних документів тимчасово надаватись не будуть (у період з 28.09.2026 до 30.09.2026).
Публікація ДМС України (скриншот: facebook.com/dmsu.gov.ua)
Крім того, на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного веб-сайту ДМС.
"Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі відомства у Facebook.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому віці потрібно вперше оформлювати дитині паспорт громадянина України - як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.
Тим часом у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) пояснили, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.
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