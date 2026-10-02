"Паспортные сервисы" предупредили об ограничениях: кто и какие документы может получить

Украинцев предупредили, что отделы "Паспортного сервиса" временно не принимают заказы на оформление некоторых важных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ" в Facebook.

Какие документы на оформление не принимаются

В ГП "Документ" обратили внимание граждан на то, что "работы по ликвидации технических неисправностей продолжаются".

В связи с этим отделы "Паспортного сервиса" пока что не принимают документы на оформление:

загранпаспорта;

ID карты.

Можно ли получить документы, заказанные раньше

Украинцам сообщили, что выдача готовых документов "происходит в соответствии с графиком работы".

Это касается, в том числе:

и загранпаспорта;

и ID карты.

О чем напомнили мужчинам, находящимся за границей

Украинским мужчинам, находящимся за пределами государства, напомнили о важном правиле.

"В зарубежных филиалах мужчинам 18-60 лет нужно предъявить распечатанную выписку из "Резерв+" о пребывании на воинском учете", - подчеркнули в ГП "Документ".

Отменяются ли записи в электронную очередь

Гражданам рассказали, что "записи в электронную очередь будут перенесены на ближайшее доступное время".

Уточняется, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее:

восстановить стабильную работу систем;

вернуть возможность получить услуги.

Публикация ГП "Документ" (инфографика: facebook.com/state.enterprise.document)

Как советуют следить за актуальной информацией

В заключение в ГП "Документ" попросили "с пониманием отнестись к временным неудобствам".

За актуальной информацией украинцам советуют следить: