"Паспортные сервисы" предупредили об ограничениях: кто и какие документы может получить
Украинцев предупредили, что отделы "Паспортного сервиса" временно не принимают заказы на оформление некоторых важных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ" в Facebook.
Какие документы на оформление не принимаются
В ГП "Документ" обратили внимание граждан на то, что "работы по ликвидации технических неисправностей продолжаются".
В связи с этим отделы "Паспортного сервиса" пока что не принимают документы на оформление:
- загранпаспорта;
- ID карты.
Можно ли получить документы, заказанные раньше
Украинцам сообщили, что выдача готовых документов "происходит в соответствии с графиком работы".
Это касается, в том числе:
- и загранпаспорта;
- и ID карты.
О чем напомнили мужчинам, находящимся за границей
Украинским мужчинам, находящимся за пределами государства, напомнили о важном правиле.
"В зарубежных филиалах мужчинам 18-60 лет нужно предъявить распечатанную выписку из "Резерв+" о пребывании на воинском учете", - подчеркнули в ГП "Документ".
Отменяются ли записи в электронную очередь
Гражданам рассказали, что "записи в электронную очередь будут перенесены на ближайшее доступное время".
Уточняется, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее:
- восстановить стабильную работу систем;
- вернуть возможность получить услуги.
Публикация ГП "Документ" (инфографика: facebook.com/state.enterprise.document)
Как советуют следить за актуальной информацией
В заключение в ГП "Документ" попросили "с пониманием отнестись к временным неудобствам".
За актуальной информацией украинцам советуют следить:
- на официальном сайте;
- в социальных сетях.
Напомним, ранее "Паспортные сервисы" полностью приостанавливали прием граждан. Также не работал официальный сайт Государственной миграционной службы Украины.
Тем временем в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) объяснили, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.
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