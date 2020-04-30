ПАСЕ перенесла летнюю сессию из-за коронавируса

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Сегодня ассамблея проводит виртуальную сессию. Открывая видео-заседание, президент ПАСЕ Рик Демс заявил, что июньская сессия, намеченная на 22-26 июня, переносится в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Тем не менее, в эти даты пройдут заседания Бюро и Постоянного комитета ассамблеи.

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что очередное заседание ассамблеи может состояться между 1 июля и 1 октября.

Ранее ПАСЕ отменила весеннюю сессию, которая должна была состояться 20-24 апреля.

В начале апреля заседал комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здоровья и устойчивого развития. Комитет, в частности, поддержал проект резолюции под названием "COVID-19 - эффективный ответ по обеспечению прав человека". В документе отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, которые нарушают права человека.

О нарушениях прав человека во время пандемии также заявили в Организации объединенных наций. Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что сам коронавирус не приводит к дискриминации, но его последствия носят явный дискриминационный характер.

Также в ООН сообщили, что длительный карантин провоцирует значительный рост случаев гендерного насилия.