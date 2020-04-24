ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пандемия превращается в кризис в сфере прав человека, - генсек ООН

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 02:01
Пандемия превращается в кризис в сфере прав человека, - генсек ООН
Фото: Антониу Гутерриш (kmu.gov.ua)

Гутерриш призвал не забывать, что угрозу представляет вирус, а не люди

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что пандемия коронавируса "стремительно превращается в кризис в области прав человека". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Гутерриш призвал государства гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также выделить экономическую помощь наиболее пострадавшим группам населения.

"Мы видим, что сам вирус не проводит дискриминации, но его последствия носят дискриминационный характер, обнажая глубинные проблемы в плане оказания социальных услуг и структурное неравенство, затрудняющее доступ к ним. Мы должны гарантировать, что эти проблемы будут должным образом учитываться", - подчеркнул он.

Также он призвал не забывать, что угрозу представляет вирус, а не люди.

РБК-Украина писало, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов.

В штате Нью-Йорк уровень заражения коронавирусом среди населения составляет около 14% ЕС одобрил программу восстановления экономики Европы на 540 млрд евро
Новости Украины ООНКоронавирус
News
On Top