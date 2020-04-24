Пандемия превращается в кризис в сфере прав человека, - генсек ООН

Фото: Антониу Гутерриш (kmu.gov.ua)

Гутерриш призвал не забывать, что угрозу представляет вирус, а не люди

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что пандемия коронавируса "стремительно превращается в кризис в области прав человека". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Гутерриш призвал государства гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также выделить экономическую помощь наиболее пострадавшим группам населения.

"Мы видим, что сам вирус не проводит дискриминации, но его последствия носят дискриминационный характер, обнажая глубинные проблемы в плане оказания социальных услуг и структурное неравенство, затрудняющее доступ к ним. Мы должны гарантировать, что эти проблемы будут должным образом учитываться", - подчеркнул он.

Также он призвал не забывать, что угрозу представляет вирус, а не люди.

РБК-Украина писало, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов.