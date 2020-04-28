Из-за пандемии COVID-19 возрастет число случаев гендерного насилия, - ООН

Фото: заседание Генеральной ассамблеи ООН (unmultimedia.org)

Карантинные мероприятия в течение 6 месяцев в мире могут повлечь 31 миллион случаев гендерного насилия

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 возрастет число случаев гендерного насилия и незапланированных беременностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экспертов Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Сообщается, что карантинные мероприятия в течение 6 месяцев в мире могут повлиять на то, что 47 миллионов женщин в странах с низким и даже средним уровнем дохода не будут иметь доступ к средствам контрацепции, а это приведет к приблизительно 7 миллионам нежелательных беременностей.

Также сообщается, что за этот же период может обнаружиться дополнительно 31 миллион случаев гендерного насилия.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что пандемия коронавируса "стремительно превращается в кризис в области прав человека". Гутерриш призвал государства гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также выделить экономическую помощь наиболее пострадавшим группам населения.

Как сообщало РБК-Украина, ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы в мире. Во втором квартале 2020 года почти 200 млн людей потеряют работу из-за коронавируса. В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.