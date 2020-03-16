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ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 18:12
ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/parliamentaryassembly)

Сессия была запланирована на 20-24 апреля

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Сообщается, что президент ПАСЕ Рик Демс проконсультировался с Бюро Ассамблеи перед тем, как отменить сессию.

"Отмена учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы, и соответствует решениям принимающей страны Совета Европы - Франции, а также оценку рисков на основе информации от Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ решила отложить все заседания комитетов до конца марта. Большая часть из них должны были пройти в Париже.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились больше 174 тыс. людей. Число смертей от инфекции приближается к семи тысячам.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня президент Владимир Зеленский призвал ужесточить карантин в стране в связи с пандемией коронавируса.

В частности, Зеленский предложил Кабмину ограничить внутренние пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов и ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях, где были зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом.

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