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ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 13:51
ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за COVID-19
Фото: директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге (euro.who.int)

В первую очередь, необходимо продолжать иммунизацию от кори

Мировые страны не должны из-за пандемии коронавируса прекращать программы вакцинации. Об этом на брифинге заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает официальный Twitter бюро.

По его словам, страны должны быть открыты к новым путям оказания и получения медицинской помощи.

"Мы не можем позволить себе, чтобы трагедия COVID-19 превратилась в катастрофу ухудшения здоровья людей от других причин", - сказал Клюге.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей, в частности, иммунизации от кори.

"Мы не можем позволить, чтобы влияние COVID-19 усилилось из-за игнорирования других жизненно важных мер защиты в области здравоохранения. Я ценю то, что во время пандемии страны нашли новые способы помочь детям", - добавил Клюге и призвал родителей не игнорировать необходимую вакцинацию ради защиты детей.

Напомним, ранее сообщалось, что США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По данным Bloomberg, в рамках проекта будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных экспериментальных вакцин.

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