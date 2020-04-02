Борьба с коронавирусом не должна нарушать права человека, - ПАСЕ

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

В ПАСЕ заявили, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают недемократические решения

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) считают, что борьба с пандемией коронавируса Covid-19 должна вестись с соблюдением социальных и экономических прав граждан. На этом подчеркнули в комитете ПАСЕ по социальным вопросам, здоровья и устойчивого развития, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Комитет поддержал проект резолюции под названием "Covid-19 - эффективный ответ по обеспечению прав человека".

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия Covid-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", - заявил председатель комитета ПАСЕ Луис Лейте Рамос.

В документе, в частности, отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, которые противоречат демократическим принципам.

Напомним, в мире известно о 921 020 официально подтвержденных случаев коронавируса.

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавирусом подтвердили 125 украинцам. Излечились - 13 человек. Кроме того, в Украине до 20 человек выросло количество умерших от коронавирус.