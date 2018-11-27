Парубий заявил, что закон о введении военного положения принят без нарушений

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава Рады заверил, что во время утверждения указа президента парламент может вносить свои предложения

При принятии закона о введении военного положения не было ни одного нарушения. Об этом сообщил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что, согласно закону "О регламенте", когда президент предлагает ВР утвердить свой указ о введении военного положения, парламент может вносить свои предложения.

"Согласно закону" О регламенте ", когда президент предлагает принять указ о введении военного положения, парламент вносит свои предложения, и эти предложения голосуются, и закон становится законом только после того, как будут проголосованы парламентские предложения", - заявил Парубий.

По его словам, в закон были внесены только две поправки. Первая заключалась в сокращении срока действия военного положения до 30 дней а вторая правка - во введении военного положения на территории не всей Украины, а в отдельных областях.

"Когда я объявлял закон, я четко отметил, что закон ставится на голосование с теми поправками, которые озвучил президент Украины под стенограмму. Более того, чтобы не было каких-либо недоразумений, я еще раз перечислил все 10 областей. И, поверьте мне, я на каждом этапе провел подробные консультации с юристами. Никакого нарушения закона не было. Все произошло четко по прописанным регламентным нормам. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что не имели права голосовать (за введение военного положения, - ред.), - добавил спикер.

Напомним, Парубий объяснил, что военное положение в ряде областей Украины начнется с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой. "Пока этот документ не подписан мной, президентом и не опубликован в "Голосе Украины", закон не действует. То есть, хотя в указе указано 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован", - заявил глава парламента.

Глава ВР также сообщил, что намерен подписать этот закон утром 28 ноября. По его словам, закон вступит в силу течение дня.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 26 ноября принял закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

Отметим, что согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Оно будет действовать в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.