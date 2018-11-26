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Порошенко рассказал, в каких областях Украины введут военное положение

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:46
Порошенко рассказал, в каких областях Украины введут военное положение
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Военное положение вводиться в областях, расположенных возле российской границы, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внес в Верховную раду новый проект указа о введении военного положения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я внесу новый проект указа, в котором срок действие заявленного положения будет сокращён до 30 дней. Этот указ зарегистрирован в Верховной раде и при постановке на голосование вы будете голосовать именно за него".

Порошенко добавил, что военное положение вводиться исключительно в областях, которые расположены возле российской границы, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей.

"Военное положение вводится на территории таких областей: Винницкая, Луганская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории", – уточнил президент.

Верховная Рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Перед голосованием президент Петр Порошенко отметил, что внес в Раду новый проект указа, и именно за него проголосуют нардепы.

25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

Введение военного положения в Украине: главное
Новости Украины Порошенко Петрвоенное положение
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