Парубий рассказал, когда в Украине введут военное положение

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер подчеркнул, что военное положение введут с момента вступления закона в силу, а не с 26 ноября

Военное положение в части областей Украины начнется с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой. Об это сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Военное положение вводится и действует с момента подписания председателем Верховной рады Украины и президентом Украины. Пока этот документ не является подписанным мной, президентом и не опубликован в "Голосе Украины", закон не действует. То есть, хотя в указе указано 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован", - сказал он.

Парубий также сообщил, что намерен подписать этот закон утром 28 ноября. По его словам, закон вступит в силу течение дня.

"Я думаю, что это скорей всего будет завтра в течение дня. Я думаю, что президент также очень оперативно подпишет... С того момента осуществляются любые действия", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.