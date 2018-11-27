ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану прийнято без порушень

Новини » Політика    27.11.2018 - 18:23
Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану прийнято без порушень
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Глава Ради запевнив, що під час утвердження указу президенту парламент може вносити свої пропозиції

Під час ухвалення закону про введення воєнного стану не було жодного порушення. Про це повідомив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що, згідно закону "Про регламент", коли президент пропонує ВР затвердити свій указ про введення воєнного стану, парламент може вносити свої пропозиції.

"Згідно закону "Про регламент", коли президентом пропонується прийняти указ про введення воєнного стану, парламент вносить свої пропозиції, і ці пропозиції голосуються, і закон стає законом тільки після того, як будуть проголосовані парламентські пропозиції", - заявив Парубій.

За його словами, в закон було внесено тільки дві правки. Перша полягала у  скороченні терміну дії воєнного стану до 30 днів; а друга правка - у введенні воєнного стану на території не всієї України, а в окремих областях.

"Коли я оголошував закон, я чітко зазначив, що закон ставиться на голосування з тими правками, які озвучив президент України під стенограму. Більш того, щоб не було будь-яких непорозумінь, я ще раз перерахував усі 10 областей. І, повірте мені, я на кожному етапі провів детальні консультації із юристами. Жодного порушення закону не було. Все відбулося чітко по прописаних регламентних нормах. Тому не вірте тим, хто говорить, що не мали права голосувати (за введення воєнного стану, - ред.), - додав спікер.

Нагадаємо, Парубій пояснив, що воєнний стан у ряді областей України почнеться з моменту набуття чинності законом, який прийняла Верховна рада. "Поки цей документ не підписаний мною, президентом і не опублікований у "Голосі України", закон не діє. Тобто, хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований", - заявив глава парламенту.

Глава ВР також повідомив, що має намір підписати цей закон вранці 28 листопада. За його словами, закон набуде чинності протягом дня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 26 листопада прийняв закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Відзначимо, що згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнного стану в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Він буде діяти в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській.

Воєнний стан: Парубій прокоментував можливість оголошення мобілізації Парубій розповів, коли в Україні введуть воєнний стан
Новини України Андрій Парубійвоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся