Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану прийнято без порушень

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Глава Ради запевнив, що під час утвердження указу президенту парламент може вносити свої пропозиції

Під час ухвалення закону про введення воєнного стану не було жодного порушення. Про це повідомив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що, згідно закону "Про регламент", коли президент пропонує ВР затвердити свій указ про введення воєнного стану, парламент може вносити свої пропозиції.

"Згідно закону "Про регламент", коли президентом пропонується прийняти указ про введення воєнного стану, парламент вносить свої пропозиції, і ці пропозиції голосуються, і закон стає законом тільки після того, як будуть проголосовані парламентські пропозиції", - заявив Парубій.

За його словами, в закон було внесено тільки дві правки. Перша полягала у скороченні терміну дії воєнного стану до 30 днів; а друга правка - у введенні воєнного стану на території не всієї України, а в окремих областях.

"Коли я оголошував закон, я чітко зазначив, що закон ставиться на голосування з тими правками, які озвучив президент України під стенограму. Більш того, щоб не було будь-яких непорозумінь, я ще раз перерахував усі 10 областей. І, повірте мені, я на кожному етапі провів детальні консультації із юристами. Жодного порушення закону не було. Все відбулося чітко по прописаних регламентних нормах. Тому не вірте тим, хто говорить, що не мали права голосувати (за введення воєнного стану, - ред.), - додав спікер.

Нагадаємо, Парубій пояснив, що воєнний стан у ряді областей України почнеться з моменту набуття чинності законом, який прийняла Верховна рада. "Поки цей документ не підписаний мною, президентом і не опублікований у "Голосі України", закон не діє. Тобто, хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований", - заявив глава парламенту.

Глава ВР також повідомив, що має намір підписати цей закон вранці 28 листопада. За його словами, закон набуде чинності протягом дня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 26 листопада прийняв закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Відзначимо, що згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнного стану в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Він буде діяти в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській.