Парубий рассказал, когда подпишет закон о военном положении

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий подпишет закон завтра утром

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что подпишет закон о военном положении завтра утром, 28 ноября. Об этом Парубий заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

Парубий отметил, что сейчас он не может подписать закон, поскольку находится в Брюсселе.

"Объясняю, находясь в Брюсселе сейчас я не могу подписать. Аппарату для подготовки всех решений был необходим день. В течение сегодняшнего дня будет подготовлен законопроект. Завтра с самого утра по возвращении будут подписаны и постановление о назначении выборов и закон о военном положении", - заявил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем, 27 ноября, на сайте президента Украины был опубликован новый указ Петра Порошенко о введении военного положения в Украине сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября.

Как писало РБК-Украина, вчера Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней, начиная с 26 ноября.

Отметим, изначально предлагалось ввести военное положение на 60 дней и на всей территории Украины, вместе с тем, после обсуждения в Раде в закон были внесены изменения.