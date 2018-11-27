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Парубий и Столтенберг обсудили условия вступления Украины в НАТО

Новости » Политика    27.11.2018 - 19:02
Парубий и Столтенберг обсудили условия вступления Украины в НАТО
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В частности, стороны обсудили внедрение реформ в Украине, необходимых для вступления в НАТО

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе обсуждался вопрос реформ, которые необходимо провести в Украине для вступления страны в альянс. Об этом глава ВР сообщил журналистам в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, был проведен более детальный анализ необходимых для вступления реформ.

"Конечно, мы говорили с генсеком НАТО и о реформах. В частности, об имплементации закона "О нацбезопасности", и провели более детальный анализ тех реформ, которые Украина должна сделать для того, чтобы мы как можно быстрее смогли выйти на определенный этап вступления в НАТО. Будь то ПДЧ (план действий по членству, - ред.), или непосредственно вступление в НАТО", - заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что Украина ожидает четкие сигналы о вступлении в НАТО.

"Но, собственно, я отметил, что Украина ожидает твердых сигналов по вступлению Украины в НАТО. А изменениями в Конституцию мы публично определили это как главный внешнеполитический аспект нашего государства", - заявил Парубий.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что РФ не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Президент также добавил, что присоединение к ЕС и НАТО является очень амбициозной задачей, выполнить которую непросто. Поэтому, по его словам, было бы неправильным обещать конкретные сроки.

РБК-Украина также писало, что, по словам Порошенко, ни одно государство, которое не является членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с альянсом, как Украина.

Подчеркнем, 22 ноября Верховная рада Украины одобрила первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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