Рада приняла за основу изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

Фото: автор законопроекта Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Предлагается определить, что президент является гарантом реализации курса государства на членство в ЕС и НАТО

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.Так, 311 парламентариев проголосовали за принятие документа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Фото: обсуждение закона и выступление президента в Раде

Проектом планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Фото: голосование за закон

Также предполагается определить, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Напомним, 20 сентября ВР поддержала направление в КСУ законопроекта об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. За это решение проголосовал 321 парламентарий.

Комитет ВР по вопросам правовой политики в четверг, 22 ноября, поддержал изменения в Конституцию по курсу в Евросоюз и НАТО.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины сегодня, 22 ноября 2018 года, опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Такие изменения в КСУ признали соответствующими статьям 157 и 158 Конституции Украины.

Добавим также, президент Украины Петр Порошенко просил Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО. Глава государства выразил уверенность, что путь Украины в ЕС и НАТО является необратимым.