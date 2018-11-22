ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

У Украины самые близкие отношения с НАТО среди стран, которые не являются членом альянса, - Порошенко

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:02
У Украины самые близкие отношения с НАТО среди стран, которые не являются членом альянса, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам президента, это благодаря людям, которые 5 лет назад начали Революцию достоинства

Ни одно государство, которое не является членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с альянсом, как Украина. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде Украины 22 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это тоже благодаря людям, которые пять лет назад начали Революцию достоинства", - заявил Порошенко.

РБК-Украина писало, что президент, выступая перед парламентом, призвал народных депутатов проголосовать за внесение изменений в Конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Глубоко убежден, если бы мы были членом НАТО, Россия не посмела бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс. И агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - сказал президент.

Отметим, сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

Порошенко: если бы Украина была членом НАТО - РФ никогда не решилась бы аннексировать Крым Порошенко: я не вижу аргументов не голосовать за изменения в Конституцию по курсу на НАТО и ЕС
Новости Украины НАТОПорошенко ПетрВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь