У Украины самые близкие отношения с НАТО среди стран, которые не являются членом альянса, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам президента, это благодаря людям, которые 5 лет назад начали Революцию достоинства

Ни одно государство, которое не является членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с альянсом, как Украина. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде Украины 22 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это тоже благодаря людям, которые пять лет назад начали Революцию достоинства", - заявил Порошенко.

РБК-Украина писало, что президент, выступая перед парламентом, призвал народных депутатов проголосовать за внесение изменений в Конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Глубоко убежден, если бы мы были членом НАТО, Россия не посмела бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс. И агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - сказал президент.

Отметим, сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.